4G доступен в большинстве населенных пунктов Украины - Минцифры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мобильный 4G интернет доступен в 15 478 населенных пунктах Украины.
Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegram-канале.
В министерстве уточняют, что это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения, до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет еще не добрался.
Читайте также: В условиях пандемии в мире утроился интернет-трафик
Сообщается, что решить эту ситуацию сможет развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц, что позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.
Карта: Министерство цифровой трансформации
На данный момент уже сделано:
“В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс с западных областей”, – говорится в сообщении.
По прогнозам Минцифры, в начале 2021 г. доступ к 4G будет у 88% населения, а в июле 2022 года – у 95%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Карантин помешал установить первую автоматическую парковку в КиевеВчера, 19:51 - 446 4
Дизель, бензин или гибрид: какие авто предпочитают украинцы (инфографика)Вчера, 17:00 - 2056 4
Кабмин предложил снизить «зеленый тариф» для солнечных станций на 25%Вчера, 17:20 - 1385 3
В Windows 10 появился блокировщик вредоносных программ16 ч. назад - 596 2
Рожкова объяснила, какие операции банк должен проверять независимо от суммыВчера, 15:02 - 3637 2
Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсии8 ч. назад - 8709
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца мая6 ч. назад - 4996
МВФ подсчитал, сколько золота накопили разные страны8 ч. назад - 1400 1
ТОП городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье10 ч. назад - 1165 1
Госстат дал первую оценку падения экономики УкраиныВчера, 21:01 - 1120 1
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Вчера, 12:10 - 388
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1105 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 769
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3848 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1799 3