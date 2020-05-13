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4G доступен в большинстве населенных пунктов Украины - Минцифры

4G доступен в большинстве населенных пунктов Украины - Минцифры

Мобильный 4G интернет доступен в 15 478 населенных пунктах Украины.

Об этом Министерство цифровой трансформации Украины сообщает в Telegram-канале.

В министерстве уточняют, что это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения, до небольших населенных пунктов высокоскоростной мобильный интернет еще не добрался.

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Сообщается, что решить эту ситуацию сможет развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц, что позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны.


Карта: Министерство цифровой трансформации

На данный момент уже сделано:

  • операторы получили технологически нейтральные лицензии на 4G в диапазоне 800-900 МГц;
  • внесены необходимые для развития 4G изменения в План использования радиочастот;
  • уменьшен размер платы за выдачу лицензий на пользование радиочастотным ресурсом.

“В июле операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц. Стартует этот процесс с западных областей”, – говорится в сообщении.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 г. доступ к 4G будет у 88% населения, а в июле 2022 года – у 95%.

По материалам Finance.UA
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