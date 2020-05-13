Отмена штрафных баллов: юристы объяснили последствия для водителей

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Новый законопроект №2809 про отмену действия штрафных баллов был подписан президентом и набирает силу с момента его публикации на официальном государственном сайте. Водителям стоит готовиться к последствиям.
Юристы разъяснили, в чем заключаются изменения и как украинским автомобилистам стоит готовиться к нововведениям.
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С 2015 года существует такое понятие, как штрафные баллы. И они являются взысканием, налагаемым на граждан за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме. Каждому водителю по умолчанию ежегодно начисляется 150 баллов.
Каждое правонарушение (не спровоцировавшее ДТП) забирает «со счета» водителя по 50 баллов каждое. Это была такая отсрочка выплаты полноценных штрафов. То есть три раза ты мог ошибиться за год, но за большее число нарушений уже приходилось платить.
Водители теперь будут платить за каждое правонарушение по полному тарифу.
За что теперь придется платить, а раньше снимали только баллы:
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