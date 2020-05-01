Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов».
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.
В частности, предлагается исключить из КоАП следующие нормы:
На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года насчитывается 150 баллов.
В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.
С принятием этого закона штрафы нужно будет оплачивать деньгами.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2453 15
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 7533 7
Александр Лактионов: Европа выбирает метан, Мариуполь и Львов – дизель. Что выберут Киев и Николаев?Вчера, 10:33 - 2423 6
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 4842 6
Компания Ахметова запускает заводы в ИталииВчера, 16:43 - 1470 4
Водителям усложнили процедуру отмены штрафовВчера, 21:01 - 7533 7
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документВчера, 16:01 - 4842 6
НБУ обнародовал правила работы коллекторских компаний6 ч. назад - 3708 1
Межбанк: НБУ удержал курс от дальнейшего паденияВчера, 18:10 - 2734 2
Коболев назвал свою урезанную зарплату за апрельВчера, 17:41 - 2453 15
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online5 ч. назад - 339
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Вчера, 14:10 - 565 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовВчера, 10:13 - 1436
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина DПозавчера, 10:10 - 1533 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1591 1