Зеленский подписал закон об отмене админвзыскания в виде штрафных баллов

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2809 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов».

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Документом предусматривается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях нормы по поводу действия административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме.

В частности, предлагается исключить из КоАП следующие нормы:

пункт 21 части первой статьи 24 (виды административных взысканий);

часть вторую статьи 27 (штраф), согласно которой штраф за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, может быть наложен на гражданина после использования им баллов, предусмотренных статьей 27-1 настоящего Кодекса;

статью 271 (Штрафные баллы);

в абзаце втором части первой и второй статьи 122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости движения, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения) исключаются слова «или 50 штрафных баллов».

На сегодняшний день каждому водителю, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (со дня получения права управления транспортным средством) и до конца года насчитывается 150 баллов.

В случае фиксации правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме от общего количества баллов гражданина, который совершил правонарушение, вычитается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей.

С принятием этого закона штрафы нужно будет оплачивать деньгами.

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