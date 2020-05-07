В Минфине объяснили, как планируют "перекрыть" дефицит госбюджета

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Финансирование рекордного дефицита госбюджета в размере 300 млн грн предполагается за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.
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“Предполагается финансирование дефицита за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних. Мы ожидаем в ближайшее время возобновления программы с МВФ, до конца мая планируется получить первый транш. Все источники заимствований предусмотрены в бюджете, и мы реализуем соответствующие задачи”, – сказал министр.
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