В Минфине объяснили, как планируют "перекрыть" дефицит госбюджета

Финансирование рекордного дефицита госбюджета в размере 300 млн грн предполагается за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

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“Предполагается финансирование дефицита за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних. Мы ожидаем в ближайшее время возобновления программы с МВФ, до конца мая планируется получить первый транш. Все источники заимствований предусмотрены в бюджете, и мы реализуем соответствующие задачи”, – сказал министр.

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