0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

В Минфине объяснили, как планируют "перекрыть" дефицит госбюджета

В Минфине объяснили, как планируют "перекрыть" дефицит госбюджета

Финансирование рекордного дефицита госбюджета в размере 300 млн грн предполагается за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Читайте также: Шмыгаль рассчитывает на $10 миллиардов поддержки от международных партнеров

“Предполагается финансирование дефицита за счет привлечения как внешних источников финансирования, так и внутренних. Мы ожидаем в ближайшее время возобновления программы с МВФ, до конца мая планируется получить первый транш. Все источники заимствований предусмотрены в бюджете, и мы реализуем соответствующие задачи”, – сказал министр.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.