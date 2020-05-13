Общий объем инвестиций в европейскую недвижимость вырос на 52% (инфографика)

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Общий объем инвестиций в европейскую недвижимость достиг в I квартале 2020 года 85,5 млрд евро, что на 52% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
Об этом говорится в последних данных CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в сфере недвижимости.
Это рекордный показатель объема инвестиций в европейскую коммерческую недвижимость за первый квартал, который превосходит предыдущий максимум, зафиксированный в I квартале 2015 года.
В Великобритании предварительный объем инвестиций в I квартале 2020 г. составил 17,2 млрд евро, что на 33% выше показателя аналогичного периода прошлого года благодаря укреплению политической стабильности по итогам парламентских выборов в декабре 2019 года.
В Германии, Франции и Испании зафиксировано увеличение объема инвестиций на 97%, 38% и 54% соответственно.
Движущими факторами активности на основных рынках стали два крупных рамочных соглашения в Германии общей стоимостью около 10 млрд евро, а также соглашение стоимостью 4,7 млрд фунтов стерлингов по приобретению инвестиционной компанией Blackstone портфеля студенческих общежитий IQ в Великобритании.
В Ирландии объемы инвестиций выросли на 110% по сравнению с I кварталом 2019 года, достигнув 1,3 млрд евро, где особенно высокие показатели отмечены в сегментах офисной и многоквартирной жилой недвижимости в Дублине.
В Италии объемы инвестиций выросли на 5% до 1,8 млрд евро благодаря положительным показателям в сегментах индустриальной, складской и розничной торговой недвижимости (многофункциональная торговая недвижимость на центральных улицах и супермаркеты).
В Скандинавии также отмечены хорошие результаты: в Швеции рост составил 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря закрытию сделки Hemfosa/SBB стоимостью 3,1 млрд евро.
В странах Центральной и Восточной Европы также зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, вызванный увеличением объема инвестиций в Польше и Чехии. Значительный прирост отмечен также в Португалии, Бельгии и Люксембурге.
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