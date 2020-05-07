Huawei, Samsung и Qualcomm представили новый стандарт кодирования видео

Huawei, Samsung и Qualcomm объявили о разработке нового стандарта кодирования видео MPEG-5 Essential Video Coding (EVC). Он отличается поддержкой высокого разрешения и большей эффективностью сжатия в сравнении с предыдущими версиями MPEG.

MPEG-5 EVC даёт возможность смотреть видео в формате 4K и 8K, в дополненной и виртуальной реальности, а также с поддержкой HDR на большем количестве устройств, чем это было возможно с предыдущими версиями MPEG. Кроме того, стандарт предусматривает лучшее сжатие при работе с 4K UHD. Предполагается, что он будет особенно востребован с развитием сетей пятого поколения, позволяя транслировать контент в высоком разрешении на мобильные гаджеты.

Являясь основными разработчиками нового стандарта, Huawei, Samsung и Qualcomm намерены обеспечить его быстрое внедрение в отрасль. Для этого они собираются предлагать справедливые и разумные условия лицензирования ключевых патентов, связанных с MPEG-5 EVC.

Стоит отметить, что конкуренцию стандарту может составить видеокодек AV1, который поддерживается флагманским процессором MediaTek. В Google считают его важной составляющей будущих мобильных устройств, так как он позволяет воспроизводить тяжёлые видео при высокой эффективности сжатия данных.