Глава Минюста рассказал о подводных камнях закона о банках

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Закон о запрете возвращать национализированные банки бывшим владельцам будет оспариваться заинтересованными лицами.
Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, теперь следует ожидать обращений по данному вопросу в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека.
Глава Минюста также выразил мнение, что бывшие владельцы банка не смогут получить от государства компенсацию за его национализацию – хотя такая возможность и прописана в принятом законе.
Размер компенсации бывшим акционерам определяется международной аудиторской компанией, исходя из стоимости акций на момент национализации, пояснил он.
“И в случае неплатежеспособного банка такая компенсация, вероятно, будет нулевой (за исключением случаев, когда банк выводится с рынка не в связи с нехваткой средств)”, – подчеркнул министр.
Также, по его словам, усовершенствован механизм передачи активов банка-банкрота переходным и принимающим банками. Ранее в связи с юридическими формальностями такой процесс мог бы занять месяцы. “После принятия закона все будет гораздо быстрее, в течение нескольких дней”, – заявил Малюська.
Это означает, что даже если суд решит вернуть неплатежеспособный банк бывшим собственникам, активы такого банка будут мгновенно переданы переходному или принимающему банку и он продолжит работу как новое юридическое лицо без вреда вкладчикам и другим клиентам, пояснил глава Минюста.
Напомним, Верховная Рада на заседании в среду, 13 мая, 270 голосами приняла закон о банках. На заседании парламента присутствовал президент Владимир Зеленский, который призвал нардепов поддержать законопроект, который защитит экономику.
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