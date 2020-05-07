Министр финансов ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.
Об этом он сообщил во время заседания правительства.
Читайте также: Государство недополучило от таможни 76 млрд грн — Минфин
“Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очаг коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры – существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирования квалификации и уровня добропорядочности сотрудников”, – сказал он.
При этом, по словам Марченко, таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.
Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Государственного таможенного комитета, цифровизацию управленческих процессов, внедрение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.
“Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года”, – отметил Марченко.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве митингуют инвесторы Укрбуда (фото)Вчера, 12:59 - 4902 16
Будущее сегодня: инвестиции в альтернативную энергетикуВчера, 10:05 - 2269 14
Криклий: работаем над тем, чтобы через 10 дней пассажирский транспорт возобновил работуВчера, 09:42 - 1907 12
Принят "антиколомойский" закон (инфографика)Вчера, 13:57 - 4408 11
Лучшее офисное освещение: LED лампы Т8Вчера, 16:31 - 1636 9
В Киеве митингуют инвесторы Укрбуда (фото)Вчера, 12:59 - 4902 16
Принят "антиколомойский" закон (инфографика)Вчера, 13:57 - 4408 11
ВР продлила налоговые льготы для бизнесаВчера, 15:04 - 2924
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 2893
Крупнейшие источники поступления наличных в банки (инфографика)Вчера, 10:03 - 2731
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)Вчера, 14:10 - 388
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)Позавчера, 10:30 - 550
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 3211 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1537 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 6188 3