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Министр финансов ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

Министр финансов ожидает кадрового обновления таможни на 30-40%

Глава Министерства финансов Сергей Марченко ожидает кадрового обновления Государственной таможенной службы на 30-40%, ключевые кадровые решения будут приняты до конца мая.

Об этом он сообщил во время заседания правительства.

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“Мы планируем изменить общественное восприятие службы как очаг коррупции, и для этого предусмотрено привлечение новых кадров. Главные маркеры – существенное обновление кадрового состава таможни (30-40%), тестирования квалификации и уровня добропорядочности сотрудников”, – сказал он.

При этом, по словам Марченко, таможенная служба должна быть создана в формате единого юрлица.

Среди первоочередных мер министр назвал оптимизацию аппарата Государственного таможенного комитета, цифровизацию управленческих процессов, внедрение новой централизованной системы рисков, автоматическое оформление экспорта, установление нового таможенного тарифа.

“Мы рассчитываем внедрить эти быстрые решения до сентября 2020 года”, – отметил Марченко.

По материалам Економічна Правда
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