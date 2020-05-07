Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

Кабинет Мнистров принял решение о частичном приостановлении действия соглашения с правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, в частности прекращении возможности поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам.

Соответствующее постановление принято во время заседания правительства.

Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с целью усиления безопасностной составляющей пограничного контроля во время пересечения гражданами Украины границы с Беларусью.

Документом отменяется возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской государственной границы на основании паспорта гражданина Украины.

Изменения будут касаться только выезда граждан Украины с территории Украины в РБ. При въезде граждан с территории РБ в Украину Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним паспортам.

Постановление вступает в силу с 1 сентября.

В пояснительной записке объясняется, что целесообразность прекращения использования паспорта гражданина Украины для поездок на территорию РБ связана с такими аспектами:

низкая степень защиты паспорта гражданина Украины (в форме книжечки) приводит к росту случаев выявления подделок указанных документов;

отсутствие в паспорте гражданина Украины сведений о лице латиницей делает невозможным автоматическое считывание информации с документов при осуществлении пограничного контроля в отношении их предъявителей и проведение безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы;

в случае потери за рубежом внутреннего паспорта идентификация граждан зарубежными дипломатическими учреждениями является длительной и сложной;