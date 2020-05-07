Кабмин отменил возможность поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам с 1 сентября

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Кабинет Мнистров принял решение о частичном приостановлении действия соглашения с правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан, в частности прекращении возможности поездок украинцев в Беларусь по внутренним паспортам.
Соответствующее постановление принято во время заседания правительства.
Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан с целью усиления безопасностной составляющей пограничного контроля во время пересечения гражданами Украины границы с Беларусью.
Документом отменяется возможность пересечения гражданами Украины украинско-белорусской государственной границы на основании паспорта гражданина Украины.
Изменения будут касаться только выезда граждан Украины с территории Украины в РБ. При въезде граждан с территории РБ в Украину Государственная пограничная служба будет осуществлять беспрепятственный пропуск по внутренним паспортам.
Постановление вступает в силу с 1 сентября.
В пояснительной записке объясняется, что целесообразность прекращения использования паспорта гражданина Украины для поездок на территорию РБ связана с такими аспектами:
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