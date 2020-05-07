Фейк и ложь: Премьер об ограничениях на выезд из Украины заробитчан

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Об этом глава правительства заявил в парламенте, отвечая на вопрос относительно информации посольства Великобритании о запрете для выезда без отдельного разрешения.

“Относительно ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что в случае приглашения наших людей на работу в европейские страны это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантии возврата, гарантии нормальных условий работы и проживания. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах”, – сказал Шмыгаль.

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По его словам, правительство пытается гарантировать украинцам достойные условия работы в Европе и обеспечить безопасность внутри страны.

“Важным моментом должно быть то, что это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну закрытой и вся Европа страны держит страны закрытыми, чтобы каждые две недели привозить 100-200 тысяч инфицированных и валить экономики”, – добавил премьер.

На прошлой неделе посольство Британии в Украине опубликовало заявление, в котором говорилось, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете для выезда своих граждан без отдельного разрешения.

Изначально утверждалось, что украинцы, имеющие соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Позже заявление было отредактировано и эта фраза исчезла, но речь шла о том, что статус граждан как имеющих разрешение на жительство в Британии должен быть подтвержден.

В МИД Украины пояснили, что они являются лишь коммуникаторами в этом процессе и не предоставляют соответствующих разрешений или запретов.

Справка Finance.ua:

Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу. Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

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