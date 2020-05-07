Принят "антиколомойский" закон

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Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.
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Законопроект поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.
Основное, что подразумевает Закон. Он касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.
Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие прибыл президент Владимир Зеленский.
Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.
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