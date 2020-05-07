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Принят "антиколомойский" закон

Принят "антиколомойский" закон

Верховная Рада в среду приняла необходимый для заключения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д) во втором чтении и в целом. Закон прямо повлияет практически на все судебные процессы, которые идут вокруг национализации ПриватБанка.

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Законопроект поддержали 270 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Основное, что подразумевает Закон. Он касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

  • Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
  • Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над финучреждениями.
  • При этом они могут претендовать на материальную компенсацию. Правда, для этого они должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Рассмотрение документа состоялось по особой процедуре. Поддержать его принятие прибыл президент Владимир Зеленский.

Ко второму чтению народные депутаты подали 16,5 тыс. поправок, из которых профильный комитет парламента предложил полностью учесть 186.

Справка Finance.ua:

  • Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ.
  • 16 тыс. 572 поправки – это абсолютный рекорд в истории украинского парламентаризма.
По материалам Finance.UA
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