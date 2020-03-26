В НБУ объяснили, почему из «антиколомойского» закона не убрали возможность компенсации морального ущерба

С принятием закона о банках бывшие владельцы не смогут возвращать национализированные банки, но смогут претендовать на компенсацию ущерба, в том числе и морального. Убрать такую ​​возможность невозможно без изменений в Конституцию.

Об этом в эфире hromadske заявил Арсен Макарчук, руководитель Офиса правления Нацбанка.

Он объяснил, почему этот пункт не убрали из законопроекта, хотя такие предложения и были.

«Дело в том, что возможность возмещения морального ущерба предусмотрена в Конституции Украины, и в случае, если бы такое ограничение допускалось, речь могла бы идти о неконституционности по крайней мере части положений законопроекта», – сказал Макарчук.

Он добавил, что когда юристы и эксперты изучали этот вопрос, они пришли к выводу, что «Украина все же не Америка», потому что нет прецедентов возмещения морального ущерба на сотни миллионов гривен.

«Речь идет о небольших суммах по отношению к ущербу как таковому. В районе миллиона гривен, это максимум, какие прецеденты мы могли исследовать», – отметил представитель НБУ.

Также Макарчук напомнил, что «антиколомойский» закон предусматривает возмещение упущенной выгоды и морального ущерба предыдущим владельцам банка, если суд признает национализацию незаконной. Сумму будут определять аудиторы.

«Определение суммы также должно быть подтверждено аудитором – международно признанной аудиторской фирмой. Это будет большая четверка или другая крупная международная компания. И фактически именно им предстоит определить, о каких суммах именно пойдет речь», – объяснил он.

Представитель НБУ подтвердил, что потенциально речь может идти и о сотнях миллионов гривен, но наверняка сказать сейчас невозможно.

Справка Finance.ua:

30 марта правительственный законопроект №3260 “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” был поддержан Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.