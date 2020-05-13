Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)

Эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023 годы.

Об этом сказано в специальном исследовании Макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023.

“Мы ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году. Реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%. Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП”, – отмечают эксперты.

Главные риски:

Повторные вспышки коронавируса, которые будут приводить к ужесточению карантинных мер.

Серьезное ухудшение ситуации в мировой экономике.

Отказ от сотрудничества с МВФ .



Инфографика Capital Times

Долларовый ВВП сократится на $20 млрд. до уровня 2018 года. Одновременно улучшен прогноз по инфляции до 9,8%. По валютным резервам НБУ и валютному курсу гривны – среднегодовой курс составит 28 грн/долл.

Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранением умеренно жесткой монетарной политики.

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта ( ВВП ) Украины в I квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статистического ведомства, по сравнению с IV кварталом падение ВВП составило 0,8%.

МВФ прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. При этом мировая экономика упадет в 2020 году на 3,0%.

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