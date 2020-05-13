Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)

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Эксперты Capital Times дали макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023 годы.
Об этом сказано в специальном исследовании Макроэкономический прогноз по Украине 2020-2023.
“Мы ухудшили ожидания динамики и реального и номинального ВВП Украины в 2020 году. Реальный ВВП страны упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории Украины, по итогам года на 5%. Данный факт негативно отразится на доходах госбюджета, способствуя расширению бюджетного дефицита до 8% от ВВП”, – отмечают эксперты.
Главные риски:
Инфографика Capital Times
Долларовый ВВП сократится на $20 млрд. до уровня 2018 года. Одновременно улучшен прогноз по инфляции до 9,8%. По валютным резервам НБУ и валютному курсу гривны – среднегодовой курс составит 28 грн/долл.
Улучшение обусловлено снижением цен на энергоносители, сокращением импорта, в том числе на внешний туризм, и сохранением умеренно жесткой монетарной политики.
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