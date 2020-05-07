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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,452 млн и 25,483 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,85-26,86 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 61,935 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,0000 – 7 777
26,8500 – 10 000
26,8500 – 10 000
26,8400 – 120 000
26,8300 – 120 000
26,8300 – 33 333
26,8300 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8300 – 5 000
26,8500 – 25 000
26,8500 – 10 000
26,8500 – 8 000
26,8500 – 20 000
26,8500 – 25 000
26,8500 – 25 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8680 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8233 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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