По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (36,452 млн и 25,483 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (38 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,85-26,86 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активные заявки по доллару на сумму 61,935 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,0000 – 7 777

26,8500 – 10 000

26,8500 – 10 000

26,8400 – 120 000

26,8300 – 120 000

26,8300 – 33 333

26,8300 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,8300 – 5 000

26,8500 – 25 000

26,8500 – 10 000

26,8500 – 8 000

26,8500 – 20 000

26,8500 – 25 000

26,8500 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,8680 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8233 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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