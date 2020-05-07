С начала карантина в Украине зарегистрировалось 200 тысяч безработных

По данным Кабинета Министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда, и мы должны реагировать. Только с начала карантина почти 200 тысяч человек получили статус безработного. По нашим расчетам, в этом году прогнозируется резкий рост безработицы до 9,4% (в 2019 году эта цифра составляла 8,2%)», — сообщил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

Как начисляется пособие по безработице во время карантина:

Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.

При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.

Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.

В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.