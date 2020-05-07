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С начала карантина в Украине зарегистрировалось 200 тысяч безработных

С начала карантина в Украине зарегистрировалось 200 тысяч безработных

По данным Кабинета Министров Украины, более 200 тысяч украинцев официально зарегистрировались безработными с начала карантина с 12 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Конечно, коронакризис негативно повлиял на рынок труда, и мы должны реагировать. Только с начала карантина почти 200 тысяч человек получили статус безработного. По нашим расчетам, в этом году прогнозируется резкий рост безработицы до 9,4% (в 2019 году эта цифра составляла 8,2%)», — сообщил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Как начисляется пособие по безработице во время карантина:
  • Пособие по безработице будет назначаться с первого дня после регистрации.
  • При предоставлении статуса безработного не будет применяться семидневный период для активного поиска подходящей работы.
  • Лицу сразу будет предоставляться статус безработного без необходимости в течение 7 дней посещать собеседования с работодателями.
  • В этот период сотрудники службы занятости будут подбирать возможные варианты подходящей работы, формировать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления другого вида занятости.
  • Предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно – по телефону, электронной почте).
По материалам Finance.UA
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