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Премьер объяснил логику Кабмина по поддержке бизнеса в условиях коронакризиса

Премьер объяснил логику Кабмина по поддержке бизнеса в условиях коронакризиса

Премьер Денис Шмыгаль рассказал о логике правительства по поддержке бизнеса в условиях коронакризиса и анонсировал программы поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей.

Об этом он заявил в ВР во время часа вопросов к правительству.

“Логика наших действий по помощи бизнесу: сначала мы помогаем микро-, малому и среднему бизнесу, по которому коронакризис ударил сильнее всего. В этом направлении уже работают программы дешевого кредитования, и мы хотим, чтобы все предприниматели имели доступ к кредитному ресурсу фактически под 0%.

Второй аспект поддержки – это частичная выплата зарплат тем предприятиям, где у работников было уменьшено рабочее время. Это то, что делают западные страны и то, что так же сделало наше правительство, выделив на эту программу почти 5 млрд грн”, – сказал глава правительства.

По его словам, за 1 неделю на эту программу подались 7 тысяч предпринимателей – для них будут делать соответствующие возмещения.

Дополнительная программа – Новые деньги, которая также будет работать уже в ближайшие дни.

Также, по его словам, правительство планирует программу поддержки промышленности и экспортно ориентированных отраслей.

“Здесь также будет вопрос кредитования и вопрос локализации. Для нашего правительства поддержка украинского производителя – это приоритет, который будет заложен в основу экономической стратегии на ближайшие годы.

У нас сейчас в работе несколько пилотных проектов, которые станут первым этапом в создании спецзон, что поможет нам привлечь иностранные инвестиции и будет способствовать появлению новых промышленных мощностей именно в Украине”, – добавил Шмыгаль.

Он отметил, что все эти программы также направлены на сохранение рабочих мест.

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По материалам Економічна Правда
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