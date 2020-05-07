Экономический кризис может оказаться хуже, чем самые пессимистичные прогнозы - МВФ

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Падение мировой экономики из-за коронавируса может быть даже хуже, чем самые пессимистичные прогнозы Международного валютного фонда.
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает Reuters.
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«Данные, которые поступают из многих стран, хуже, чем наши пессимистические прогнозы. Очень вероятно, что мы обновим наш прогноз падения мировой экономики в июне. Сейчас наши ожидания заключаются в том, что будет намного больше плохих новостей о том, как мы видим 2020 год», – сообщила Георгиева.
Обычно МВФ обновляет свой экономический прогноз в июле, однако пока фонд готов предоставить новую информацию уже в июне.
Согласно обновленным данным МВФ, развивающимся странам, для преодоления кризиса нужно будет получить дополнительные 2,5 триллиона долларов.
Отметим, что в последнем экономическом прогнозе МВФ говорилось, что мировая экономика по итогам 2020 года упадет на 3% – больше всего со времен Великой депрессии 1930-х годов. Падение экономики Украины МВФ оценил в 7,7%. Согласно предварительным расчетам Министерства развития экономики, в первом квартале 2020 года экономика упала на 1,2%.
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