Шмыгаль рассказал, на что пошли средства из стабфонда на 65 миллиардов

20 миллиардов гривен из 65 млрд, предусмотренных в Фонде борьбы с коронавирусом, направили на пенсионную реформу.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

“Месяц назад мы с вами приняли бюджет чрезвычайной ситуации, создали Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн. На что пошли эти деньги? 20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы, а это 196 тысяч человек, официально зарегистрировавшихся на бирже. Еще 1,6 млрд грн – это помощь семьям ФЛП с детьми”, – сказал Шмыгаль.

Кроме этого, по его словам, на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Также Минздрав выделил 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.