0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 108 0

Шмыгаль рассказал, на что пошли средства из стабфонда на 65 миллиардов

Шмыгаль рассказал, на что пошли средства из стабфонда на 65 миллиардов

20 миллиардов гривен из 65 млрд, предусмотренных в Фонде борьбы с коронавирусом, направили на пенсионную реформу.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

“Месяц назад мы с вами приняли бюджет чрезвычайной ситуации, создали Фонд борьбы с коронавирусом на 65 млрд грн. На что пошли эти деньги? 20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы, а это 196 тысяч человек, официально зарегистрировавшихся на бирже. Еще 1,6 млрд грн – это помощь семьям ФЛП с детьми”, – сказал Шмыгаль.

Кроме этого, по его словам, на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Также Минздрав выделил 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №3279-д о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, который был доработан бюджетным комитетом в связи с эпидемией COVID-19.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.