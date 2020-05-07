Дефицит бюджета США за семь месяцев вырос в 2,8 раза

В апреле дефицит госбюджета США достиг 737,851 млрд долл. по сравнению с профицитом в 160,304 млрд долл. за тот же месяц прошлого года.

Об этом сообщил Минфин страны, передает Reuters.

“Во вторник США сообщили о рекордном дефиците бюджета в 738 миллиардов долларов в апреле, поскольку рост государственных расходов и сокращение доходов на фоне новой пандемии коронавируса привели к тому, что они оказались в минусе”, — пишут в издании.

Так, доходы бюджета в прошлом месяце упали на 55% — до 241,863 млрд долл. против 535,545 млрд долл. годом ранее. Падение произошло, поскольку ряд налоговых выплат как для компаний, так и для физлиц были перенесены с 15 апреля на середину июля.

“Это действительно впечатляющие цифры, которые я не думал, что когда-нибудь увижу”, — сказал высокопоставленный чиновник казначейства США.

При этом расходы взлетели в 2,6 раза в связи с введением в действие различных программ финансовой помощи и других мер поддержки на фоне пандемии COVID-19, а также из-за выплат пособия по безработице. В результаты расходы бюджета достигли рекордных 979,714 млрд долл. по сравнению с 375,240 млрд долл. в апреле 2019 года.

С 21 марта более 33 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице, что составляет примерно одно из пяти рабочих мест. Это также повлияло на доходную базу правительства США.

Добавим, что за семь месяцев 2020 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,8 раза и превысило 1,481 трлн долл. Объем поступлений сократился на 9,7% — до 1,845 трлн долл. Расходы подскочили на 29,3% и почти достигли 3,327 трлн долл.