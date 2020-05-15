Наталия Дворская: «нет» сокращениям. Как сохранить рабочие места без ущерба для бизнеса

Одной из первых антикризисных мер в компаниях, как ни печально, становятся массовые увольнения. Как говорится, нет человека – нет проблем. То есть, нет лишних расходов и затрат. А сэкономленные деньги можно пустить на что-то более важное. Но разве ваш собственный персонал – это не важно?

Чем опасны массовые увольнения для бизнеса?

Нельзя забывать: в условиях экономической турбулентности наличие квалифицированных кадров крайне необходимо. Их ценность в этот период даже выше, чем во времена процветания. Потому что именно в кризис компании нужно работать интенсивнее. Лучше. Быстрее. Но не чтобы удвоить прибыль, обойти конкурентов или захватить новую нишу на рынке, как обычно привык думать менеджмент. В кризис компании необходимо работать, чтобы выжить. Без сотрудников (тем более хороших сотрудников. – Авт.) эту задачу не выполнить.

Уже только по этой причине к вопросу сокращения штата нужно подходить весьма осторожно. Но есть и другие причины. Так, массовые увольнения грозят испортить репутацию компании, ее бренд как работодателя – и как объекта для инвестирования. Причем гораздо сильнее, чем может показаться со стороны. Такие случаи истории известны.

Весьма показателен опыт компании Nokia. В 2008 году, на пороге финансового кризиса, ее менеджмент принял решение закрыть завод в немецком Бохуме. И в один момент уволить 2300 человек. Это казалось очень логичным, ведь затраты на содержание немецкого штата выросли на 20%, по сравнению с более дешевой азиатской рабочей силой.

Недовольные люди, само собой, вышли на забастовку. Ожидаемая реакция, которую можно было бы просто переждать. Если бы не одно «но»: через неделю в Бохуме страйковали уже 15 тысяч человек. Кризис тогда вынудил выйти на улицы многих, даже тех, кто никак не был связан с Nokia.

Дальше события развивались стремительно: массовые беспорядки вызвали беспокойство властей Германии. Они поинтересовались в чем дело, а когда узнали – потребовали от Nokia вернуть субсидии, выделенные из бюджета на поддержку завода в Бохуме.

Протестующие тем временем устроили массовый бойкот товаров Nokia. И все это активно освещалось в прессе вместе с нелицеприятными для имиджа бренда фотографиями и заголовками.

Итог: увольнение, которое должно было сэкономить бюджет, обошлось Nokia в 200 миллионов евро, не считая волновых последствий бойкота и плохой прессы. Кроме того, доля фирмы на рынке в Германии резко сократилась. По оценкам менеджеров компании, с 2008 по 2010 год Nokia потеряла 700 миллионов евро продаж и 100 миллионов евро прибыли.

Весьма поучительная история. Особенно для Украины, в которой не всегда разумная внутренняя политика государства толкает бизнес на радикальные действия, включая массовые увольнения. Особенно в тяжелые для экономики времена.

Как свести негатив к минимуму?

К сожалению, выйти из экономического кризиса так, чтобы ни одна компания не уволила ни одного сотрудника нереально. Пострадавшие будут в любом случае. Конечная цель государства и бизнеса как заинтересованной стороны – сделать так, чтобы свести количество пострадавших к минимуму. А вместе с ними – и возможные неприятные последствия.

Вопрос в том, как это сделать. К несчастью, универсального рецепта нет. И не будет. Ситуация каждой компании уникальна и требует своего решения.

Однако существуют общие рекомендации. Они просты, но все же способны указать направление движения тем компаниям, которые серьезно обдумывают вопрос сокращения штата.

Открытость

Часто руководители, опасаясь распугать лучших своих работников, скрывают правду о реальном положении дел в компании. Это не самая эффективная стратегия. Кризис – особенно вызванный пандемией – в принципе нельзя утаить. Люди уже знают, что с экономикой беда, а доходы всех вокруг падают. Так смысл держать интригу? Этим вы лишь усилите беспокойство в штате, что неизбежно скажется на качестве его работы.

Поэтому имеет смысл включить честность. И рассказать своим сотрудникам, что происходит с компанией, в каком направлении она движется и как планируется решать проблемы.

Если сокращения все же неизбежны – об этом лучше сообщать заранее. А не ставить перед фактом – так вы как минимум сохраните уважение к себе как к работодателю.

Обратная связь

На этом моменте, в частности, заостряют внимание эксперты Гарвардской бизнес-школы. Суть его в создании «коллективного хаба» для решения накопившихся проблем. Обычно подобные вопросы находятся в ведомстве старших руководителей и менеджеров, но организовать общий мозговой штурм, тем не менее, никто не запрещает.

Спросите своих сотрудников, какие варианты выхода из кризиса могут предложить они. Как говорится, в споре рождается истина. А для спора нужны люди. Кто знает, к чему вас подтолкнет такое обсуждение.

Удаленная работа и неоплачиваемые отпуска

Решения стандартные, но, тем не менее, эффективные. Особенно если проявить фантазию. Например, неоплачиваемые отпуска можно чередовать. То есть, отправлять не сразу весь отдел, а только половину и по очереди. Компании это поможет урезать расходы, а сотрудникам придется меньше сидеть без работы.

Можно сократить рабочий день сотрудникам и соответственно платить меньшую ставку.

Эффективным может быть урезание премий, бонусов. Но тут есть важный момент: сокращать нужно не только доход сотрудников низшего звена, но и высшего. Во-первых, это, как минимум, справедливо и положительно влияет на бренд компании. Во-вторых, – действительно снижает расходы. Ведь в некоторых украинских компаниях топ-менеджер может получать столько, сколько целый отдел или департамент вместе взятый. Зачем же тогда урезать доход всем и тем более увольнять кого-то, если достаточно скорректировать зарплату лишь нескольким сотрудникам?

Так, к слову, поступают зарубежные авиакомпании, которые сейчас терпят огромные убытки из-за закрытого неба. Или компания Tesla: ее менеджменту, в зависимости от должности, заработную плату урезали от 20 до 30%.

Налоговые «подарки»

Налоговая система Украины, конечно, далека от идеала. А украинский бюджет полон дыр. Но, тем не менее, попытки поддержать отечественный бизнес государством предпринимаются.

В конце марта, например, Рада утвердила правки в Налоговый кодекс. Документ, среди прочего, дает возможность представителям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от карантинных мероприятий, оплачивать зарплату сотрудникам за счет Фонда занятости.

Помощь эта, конечно, ограниченная, сумма выплат не может превышать размера одной минимальной зарплаты, но это лучше, чем ничего. Единственное, конечно, есть сомнения, что наше государство сможет эффективно наладить этот процесс, но сам вариант предпринимателям все же нужно иметь в виду.

На «сладкое»

Под конец хотелось бы поговорить об HR-стратегии. Ее важности для бизнеса, особенно в кризис.

Сама по себе HR-стратегия представляет собой свод правил, целей и задач для работы с персоналом, которые разработаны с учетом финансовых и стратегических планов компании.

Продвинутые HR-стратегии включают в себя и так называемую кризисную аналитику. То есть, заранее рассматривают различные опасные для жизни бизнеса сценарии и предлагают соответственную кадровую политику. Имея такую аналитику, бизнес сразу получает понимание того, в каких случаях и сколько сотрудников нужно уволить, сколько сохранить, какие специальности приоритетные, а какими можно пожертвовать.

В Украине далеко не все компании составляют HR-стратегию, а между тем, именно сейчас этот документ мог бы помочь найти ответ на многие животрепещущие вопросы.

Наталия Дворская, руководитель департамента рекрутмента Smart Solutions