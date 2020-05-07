Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС

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Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Cоюзом необходимо пересмотреть.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.
“Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским Cоюзом в рамках соглашения о бестарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим”, – заявил он.
Кроме того, по его словам, есть еще и другие направления, над которыми работают власти Украины и ЕС.
“К примеру, цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне. Эти вопросы все продвигаются одновременно. В одних – больше прогресс, в других – прогресс нужен”, – отметил он.
Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.
Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.
Ранее Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
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