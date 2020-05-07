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Шмыгаль пообещал не повышать тарифы на электроэнергию

Шмыгаль пообещал не повышать тарифы на электроэнергию

Кабинет министров не планирует в этом году повышать тариф на электрическую энергию для населения.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль на заседании энергетического комитета парламента.

“Мы не намерены в этом году менять стоимость электроэнергии для населения. Это важный индикатор, он согласован с президентом, и этот вопрос, я считаю, даже не нужно обсуждать”, – сказал премьер-министр.

Также Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды для расследования факта выдачи “Укрэнерго” разрешений на подсоединение к сети.

По словам премьера, этот факт стал одной из причин кризиса на энергетическом рынке.

“Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на подсоединение к энергосистеме, что привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику. – Ред.) и когда супердорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную”, – заявил он.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

“Зеленая энергетика – это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой”, – заявил премьер.

Он также уточнил, что в четверг проведет встречу с ключевыми игроками на рынке ВИЭ с тем, чтобы обсудить условия договоренностей по дальнейшему развитию отрасли.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, позволяющие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК “Укрэнерго” будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.

“Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнение задач по присоединению к ENTSO-E. При этом проверим и управляемость компании”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что тариф на электрическую энергию для населения останется неизменным до конца 2020 года.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и “колоссальных” долгах участников рынка, в частности, НЭК “Укрэнерго” и ГП “Гарантированный покупатель”. Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн.

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По материалам Економічна Правда
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