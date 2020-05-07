Сбербанк продали с нарушением законодательства - НБУ

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В Национальном банке Украины заявили, что продажа Сбербанка Центробанком РФ российскому Министерству финансов состоялась с нарушением украинского законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
О завершении сделки по продаже 50%+1 акции Сбербанка российскому Минфину российские СМИ сообщили 10 апреля. В пресс-службе НБУ отметили, что в результате этой сделки изменился и конечный владелец украинской “дочки” российского госбанка.
В НБУ отметили, что новый бенефициар:
Все вышеперечисленное является нарушением украинского законодательства, отмечают в НБУ.
Нацбанк направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы. Также НБУ сообщил о правовых последствиях нарушения закона.
НБУ рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в порядке и в сроки, которые определены законом.
О завершении сделки между российским министерством финансов и Центробанком по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка СМИ сообщили 10 апреля. 50% плюс 1 акцию Сбербанка российское правительство заплатило 2,14 трлн руб. ($25,7 млрд) из фонда национального благосостояния.
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