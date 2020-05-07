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Сбербанк продали с нарушением законодательства - НБУ

Сбербанк продали с нарушением законодательства - НБУ

В Национальном банке Украины заявили, что продажа Сбербанка Центробанком РФ российскому Министерству финансов состоялась с нарушением украинского законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О завершении сделки по продаже 50%+1 акции Сбербанка российскому Минфину российские СМИ сообщили 10 апреля. В пресс-службе НБУ отметили, что в результате этой сделки изменился и конечный владелец украинской “дочки” российского госбанка.

В НБУ отметили, что новый бенефициар:

  • не поставил в известность НБУ о намерении приобрести акции Сбербанка за 3 месяца до сделки;
  • не согласовал приобретение с Нацбанком Украины;
  • не подал в НБУ копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.

Все вышеперечисленное является нарушением украинского законодательства, отмечают в НБУ.

Нацбанк направил запрос Министерству финансов РФ и Сбербанку России с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы. Также НБУ сообщил о правовых последствиях нарушения закона.

НБУ рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в порядке и в сроки, которые определены законом.

О завершении сделки между российским министерством финансов и Центробанком по выкупу контрольного пакета акций Сбербанка СМИ сообщили 10 апреля. 50% плюс 1 акцию Сбербанка российское правительство заплатило 2,14 трлн руб. ($25,7 млрд) из фонда национального благосостояния.

По материалам НВ
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