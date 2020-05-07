Пенсионный фонд выделил еще более двух миллиардов гривен на выплату пенсий в мае

По состоянию на 12 мая на выплату пенсий уже выделено 18,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

“12 мая 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий мая”, – говорится в сообщении.

Сколько направили на выплату пенсий:

12 мая направлено 2,1 миллиарда гривен;

с начала месяца профинансировано пенсий на сумму 18,4 миллиарда гривен.

“Выплата пенсий будет проведена в назначенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на ваш счет в банке, а тем, кто выбрал АО „Укрпочта”, пенсии почтальоны доставят домой”, – говорится в сообщении.



Инфографика: Пенсионный фонд Украины

Справка Finance.ua:

Повышение пенсий в мае на 11% касается не всех украинских пенсионеров. В среднем украинцы должны получить на 260 гривен больше, чем получали до этого. Минимальная надбавка составит 100 гривен.

В Украине, кроме майского перерасчета пенсии, также проведут две индексации выплат для того, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию.