В Гоструда объяснили механизм по доплатам медикам, работающим с COVID-19

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В Государственной службе по вопросам труда разъяснили, как устанавливаются доплаты для медицинских работников, которые заняты в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения COVID-19, а также указали, что в случае невыполнения законодательства относительно доплат руководителями профильных учреждений может наступить ответственность.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
“Приказом Минздрава Украины от 2 апреля № 768 утвержден перечень должностей медицинских и иных работников, непосредственно занятых в ликвидации эпидемии и осуществлении мероприятий по предотвращению распространения острой респираторной болезни COVID-19… и лечением пациентов со случаями… COVID-19,.. которым осуществляется доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) за март 2020 года”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что пунктом 2 указанного приказа установлено, что персональный перечень работников, которым устанавливается доплата, утверждается руководителем соответствующего учреждения здравоохранения.
Структура заработной платы определена в ЗУ “Об оплате труда”, согласно которой заработная плата состоит из основной и дополнительной заработной платы и других поощрительных и компенсационных выплат.
Указано, что доплата, предусмотренная приказом № 768, является дополнительной заработной платой.
“… указанная доплата в размере трех окладов (тарифных ставок) должна производиться за все рабочее время, отработанное работником по профессии (должности), которая указана в перечне к приказу № 768 и в персональном перечне работников, которым установлена доплата”, — отмечается в сообщении.
Терорганам Гоструда поручено провести разъяснительную работу во всех государственных и коммунальных медицинских заведениях Украины и лично обратить внимание руководителей учреждений на необходимость выполнения норм действующего законодательства.
Так, в случае, если разъяснительная работа не окажет необходимого воздействия, как сообщается, Гоструда будут приняты все меры в пределах предоставленных полномочий, в том числе по привлечению к ответственности виновных должностных лиц, по обеспечению выполнения законодательства с целью обеспечения прав медицинских работников.
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