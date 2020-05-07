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"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

"Укрзализныця" разработала план выхода электричек из карантина

Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрены две очереди возобновления курсирования пригородных поездов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

При условии отмены или смягчения карантинных мероприятий Укрзализныця готова оперативно осуществить назначение поездов и известить население о возобновлении пригородного сообщения.

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Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

Восстановление пригородного пассажирского сообщения состоится в два этапа:

  • на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к месту работы в часы «пик»;
  • на втором планируют назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозок из-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов Укрзализныци, при восстановлении курсирования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором — еще 224,5 млн грн.

«Компания понимает сложную ситуацию в экономике страны и добросовестно будет выполнять функции социального перевозчика. Однако мы также обращаем внимание на необходимость решения вопроса компенсаций за перевозку льготников и источников финансирования развития пригородного движения. К примеру, в странах ЕС действует модель, согласно которой участие в финансировании пригородного регионального железнодорожного сообщения принимает местное самоуправление, ведь этот сегмент во всех странах является именно социальным», — резюмировал глава компании.

По материалам Finance.UA
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