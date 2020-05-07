Huawei запатентовала новую технологию размещения камер под дисплеем (патент)

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Установку модуля фронтальной камеры под поверхность дисплея смартфона рассматривают сразу несколько производителей. Впрочем, готовые решения такого типа еще не появились на рынке из-за необходимости доработки технологии.
Собственный вариант “невидимой” фронталки разработала компания Huawei – в базе данных китайского регулятора CNIPA появился документ с описанием соответствующей технологии, рассказывает Gizchina.
Конструкция предусматривает специальную пластину с RGB-светодиодами, расположенную между селфи-камерой и защитным стеклом – она осуществляет проекцию излучения в область экрана, где установлен датчик. Смешение спектров, управляемое электроникой гаджета, позволяет отобразить на дисплее необходимый цвет.
Изображение: Gizchina
Модуль преломляет изображение таким образом, что оно попадает именно в область, где размещена фронталка. Таким образом компании удалось добиться естественной цветопередачи на дисплее и высокого уровня яркости и контрастности, делая присутствие сенсора под стеклом практически незаметным. В момент съемки участок над камерой вероятно будет становиться прозрачным.
Ожидается, что к концу года представить первые устройства, фронтальные камеры которых будут скрыты под дисплеем, планируют сразу несколько производителей смартфонов.
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