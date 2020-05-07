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Huawei запатентовала новую технологию размещения камер под дисплеем (патент)

Huawei запатентовала новую технологию размещения камер под дисплеем (патент)

Установку модуля фронтальной камеры под поверхность дисплея смартфона рассматривают сразу несколько производителей. Впрочем, готовые решения такого типа еще не появились на рынке из-за необходимости доработки технологии.

Собственный вариант “невидимой” фронталки разработала компания Huawei – в базе данных китайского регулятора CNIPA появился документ с описанием соответствующей технологии, рассказывает Gizchina.

Конструкция предусматривает специальную пластину с RGB-светодиодами, расположенную между селфи-камерой и защитным стеклом – она осуществляет проекцию излучения в область экрана, где установлен датчик. Смешение спектров, управляемое электроникой гаджета, позволяет отобразить на дисплее необходимый цвет.


Изображение: Gizchina

Модуль преломляет изображение таким образом, что оно попадает именно в область, где размещена фронталка. Таким образом компании удалось добиться естественной цветопередачи на дисплее и высокого уровня яркости и контрастности, делая присутствие сенсора под стеклом практически незаметным. В момент съемки участок над камерой вероятно будет становиться прозрачным.

Ожидается, что к концу года представить первые устройства, фронтальные камеры которых будут скрыты под дисплеем, планируют сразу несколько производителей смартфонов.

По материалам Телеканал 24
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