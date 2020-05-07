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НАПК планирует создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции

НАПК планирует создать Единый портал сообщений для обличителей коррупции

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики в сотрудничестве с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции подготовили законопроект №3450, который предлагает создать Единый портал сообщений обличителей.

Об этом сообщила одна из соавторов законопроекта, заместитель главы профильного комитета Галина Янченко.

«Законопроект поможет дополнительно защитить конфиденциальность обличителей. Законопроект поддержали почти все члены антикоррупционного комитета Верховной Рады», — отметила она.

По словам депутата от «Слуги Народа», проектом закона предлагают создать Единый портал сообщений обличителей.

«Не будет потребности для государственных органов создавать отдельный анонимный канал сообщений, условно говоря, в каждом селе. Все они смогут пользоваться Единым порталом», — пояснила Янченко.

Она напомнила, что действующее законодательство обязывает все государственные органы создать защищенные анонимные каналы связи для сообщений обличителей коррупции.

«На практике выяснилось, что обеспечить полную анонимность – удовольствие не из дешевых. Для этого необходимо выполнить ряд технических условий, строить такую систему долго и достаточно дорого. Она может стоить около миллиона гривен», — отметила инициатор законопроекта.

Работу по созданию Единого портала сообщений разоблачителей будет вести НАЗК. Ожидается, что сама систему профинансируют за счет технической помощи, не используя деньги госбюджета.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Верховная Рада приняла президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Президент Владимир Зеленский подписал его 13 ноября 2019-го.
  • Изменения, в частности, предусматривают материальное вознаграждение для обличителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.
По материалам hromadske.tv
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