0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 159 0

Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответ

Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответ

Гендиректор ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал о состоянии рынка во время карантина и о том, как изменится спрос на авто.

“Люди покупали машины, но в основном путем генеральной доверенности – когда человек выписывает покупателю доверенность представлять свои интересы. Но эта схема довольно опасная, потому что продавец остается собственником автомобиля. Он может, например, умереть, и объявятся наследники; или развестись, и жена потребует раздела, и так далее. Сейчас не думаю, что будет проблема с регистрацией. Действительно, будет большая загруженность сервисных центров МВД, потому что накопился отложенный спрос”, — рассказал он.

Назаренко рассказал, как изменится спрос и цены на автомобили в ближайшее время.

Выгодные карты для автолюбителей 🚗

“Я прогнозирую увеличение спроса. Если посмотреть на Европу, то там были такие люди car-free, которые предпочитали общественный транспорт и боролись за экологию. Но сейчас даже такие люди покупают себе авто, потому что общественный транспорт опасен во время пандемии. Что касается цен, я думаю, что на б/у машины цены могут немного упасть, но на новые авто цены не изменятся”, — сказал он.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.