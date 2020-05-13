Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответ

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Гендиректор ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко рассказал о состоянии рынка во время карантина и о том, как изменится спрос на авто.
“Люди покупали машины, но в основном путем генеральной доверенности – когда человек выписывает покупателю доверенность представлять свои интересы. Но эта схема довольно опасная, потому что продавец остается собственником автомобиля. Он может, например, умереть, и объявятся наследники; или развестись, и жена потребует раздела, и так далее. Сейчас не думаю, что будет проблема с регистрацией. Действительно, будет большая загруженность сервисных центров МВД, потому что накопился отложенный спрос”, — рассказал он.
Назаренко рассказал, как изменится спрос и цены на автомобили в ближайшее время.
“Я прогнозирую увеличение спроса. Если посмотреть на Европу, то там были такие люди car-free, которые предпочитали общественный транспорт и боролись за экологию. Но сейчас даже такие люди покупают себе авто, потому что общественный транспорт опасен во время пандемии. Что касается цен, я думаю, что на б/у машины цены могут немного упасть, но на новые авто цены не изменятся”, — сказал он.
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