Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца мая

Украинцы обязаны до 1 июня заполнить декларации и уплатить налог за первый квартал. Речь идет о тех налогоплательщиках, кто получает дополнительный доход.

Налог в размере 18% (НДФЛ) и 1,5% военного сбора должны платить все украинцы, которые имеют доходы от:

независимой профессиональной деятельности (парикмахеры, сантехники, копирайтеры и т. д.) – 18%;

аренды недвижимости – 18%;

ценных бумаг – 18%;

вознаграждения и другие выплаты по договору – 18%;

подарки и нецелевая благотворительность – 18%;

от продажи недвижимости – 5%.

Читайте также: Минфин изучает возможность налоговых каникул для бизнеса

Например, если вы торгуете овощами с собственного огорода или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Однако большинство украинцев не только не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что следует делать.

За уклонение от уплаты налогов грозит минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть.

“Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает”, – отмечает Грушко.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫