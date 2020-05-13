Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца мая

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Украинцы обязаны до 1 июня заполнить декларации и уплатить налог за первый квартал. Речь идет о тех налогоплательщиках, кто получает дополнительный доход.
Налог в размере 18% (НДФЛ) и 1,5% военного сбора должны платить все украинцы, которые имеют доходы от:
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Например, если вы торгуете овощами с собственного огорода или сдаете в аренду квартиру, раз в год нужно подсчитать свой доход и уплатить с него налог. Однако большинство украинцев не только не декларируют дополнительные доходы, но даже не знают, что следует делать.
За уклонение от уплаты налогов грозит минимум административная ответственность и штрафы, однако проконтролировать, кто и откуда получает средства, сложно. Налоговый эксперт Геннадий Грушко рассказывает: культура уплаты налогов в Украине пока только формируется. Украинцы не доверяют государству и привыкли скрывать все, что можно скрыть.
“Нужно ли декларировать свои доходы? Конечно, нужно. Каждый гражданин обязан соблюдать законы, а незнание этих законов от ответственности не освобождает”, – отмечает Грушко.
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