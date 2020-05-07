Когда отменят проезд в транспорте по спецбилетам

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После 22 мая в Украине точно продлят карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса.
Сейчас проезд в транспорте пока возможен только при наличии спецбилета и средств индивидуальной защиты.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
В рамках карантина транспорт в Киеве будет перевозить по спецбилетам до 22 мая.
По словам Кличко, все будет зависеть от эпидемической ситуации.
“Все будет зависеть от эпидситуации. Как мы видим, вирус пока не отступает, в последние дни имеем неоптимистическую динамику. Только за воскресенье 66 подтвержденных случаев, сегодня – 59. Поэтому рано расслабляться, и на первом этапе рановато снимать ограничения на работу общественного транспорта. Он пока продолжит перевозить пассажиров по спецбилетам – до 22 мая точно”, – подчеркнул глава столицы.
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