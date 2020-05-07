Как не стать жертвой рейдеров после открытия рынка земли: советы Минюста

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Отмена в Украине с 1 июля 2021 года запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, — для граждан и бизнеса это не только новые возможности, но и вызовы.
Министерство юстиции Украины подготовило рекомендации, которые помогут уберечься от рейдерских посягательств.
1. Заранее позаботьтесь о надлежащем оформлении документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный участок, а также о внесении таких сведений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Это поможет защитить вашу собственность от незаконных операций с данными государственного реестра на основании поддельных документов.
2. Стоит убедиться, присвоен ли земельному участку кадастровый номер, при помощи которого на Публичной кадастровой карте можно найти информацию о местоположении, целевом назначении участка, и в чьей собственности он находится. Без наличия корректных сведений о земельных участках в Государственном земельном кадастре невозможно заключить любые гражданско-правовые сделки.
3. Перед заключением договора купли-продажи земельного участка проверьте публичную информацию о контрагенте. Таким образом вы сможете убедиться в порядочности контрагента, что существенно снизит риски рейдерской атаки в будущем.
4. Воспользуйтесь услугой мониторингового сервиса SMS-Маяк. Это позволит получать мгновенные уведомления об изменении статуса объектов недвижимого имущества в Государственном реестре прав.
5. Зарегистрируйтесь в Государственном аграрном реестре, чтобы иметь актуальную информацию о принадлежащих аграрию земельных участках: их площади, целевое назначение, стоимость, вещное право (в случае наличия). Регистрация и пользование Реестром бесплатные.
Если же превентивные меры не помогли и имущество или бизнес стали объектом рейдерской атаки путем проведения незаконных регистрационных действий, можно подать жалобу на решения, действия или бездеятельность государственных регистраторов:
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