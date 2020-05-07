Авиакомпании, анонсирующие полеты из Украины после 22 мая, вводят людей в заблуждение - Мининфраструктуры

Авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение, так как о возобновлении авиасообщения Украины с другими странами речь пока не идет.

Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Министерства инфраструктуры Украины Оксана Герасимова.

Накануне стало известно, что некоторые авиакомпании открыли бронирование билетов на рейсы из Украины на конец мая и июнь. Так, например, «Международные авиалинии Украины» открыли бронирование на рейсы с 23 мая, а Wizz Air, Ryanair и Lufthansa – на рейсы в июне.

Однако этот факт не означает, что Украина может возобновить авиасообщение с другими странами, поскольку все решения будет принимать исключительно Кабинет министров Украины, объяснили в Мининфраструктуры.

«Министерство подготовило изменения в соответствующие постановления правительства, которые должны быть одобрены для возобновления всех видов сообщений, не только авиа», – отметила Герасимова.

«О действиях авиакомпании по продаже билетов на 23 мая – такие действия до принятия решений правительством преждевременны и вводят в заблуждение пассажиров. Рекомендации по работе аэропортов готовятся, открытие сообщения с другими странами зависит от решений соответствующих правительств по открытию границ для граждан иностранных государств и эпидемиологической ситуации», – разъяснила она.

В Мининфраструктуры отметили, что необходимо ориентироваться на официальные заявления и решения правительства.

Также там напомнили, что сейчас ЕС сообщил о том, что до 15 июня не рекомендуется открытие границ для граждан третьих стран.