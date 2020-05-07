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Шмыгаль рассказал о влиянии коронакризиса на экономику Украины

Шмыгаль рассказал о влиянии коронакризиса на экономику Украины

Несмотря на влияние коронакризиса на экономику, в настоящее время экономическая ситуация в Украине не является критической.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.

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Шмыгаль рассказал, что коронакризис, конечно, влияет на Украину, однако это первый кризис, к которому Украина разумно готовится и имеет экономические резервы. Пока Украина была в значительной степени стабильна ввиду кризиса.

“На данный момент ситуация не является критической. Дефицит нашего текущего счета в марте составил 389 миллионов долларов по сравнению с 526 млн долларов годом ранее. С 25,7 млрд долларов валютных резервов мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена”, – рассказал Шмыгаль.

Также он отметил, что в 2020 году Украине все еще следует ожидать прогноза снижения ВВП на 4,8 процента.

“Промышленное производство в первом квартале обвалилось на 5,1 процента”, – сказал Шмыгаль.

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По материалам УНН
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