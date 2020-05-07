Шмыгаль рассказал о влиянии коронакризиса на экономику Украины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Несмотря на влияние коронакризиса на экономику, в настоящее время экономическая ситуация в Украине не является критической.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Handelsblatt.
Читайте также: Во время карантина работали около 80% предприятий, – Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что коронакризис, конечно, влияет на Украину, однако это первый кризис, к которому Украина разумно готовится и имеет экономические резервы. Пока Украина была в значительной степени стабильна ввиду кризиса.
“На данный момент ситуация не является критической. Дефицит нашего текущего счета в марте составил 389 миллионов долларов по сравнению с 526 млн долларов годом ранее. С 25,7 млрд долларов валютных резервов мы находимся в лучшем положении. У нас также есть около 2,3 млрд долларов на казначейских счетах. Таким образом мы входим в кризис более стабильно, чем в прежние времена”, – рассказал Шмыгаль.
Также он отметил, что в 2020 году Украине все еще следует ожидать прогноза снижения ВВП на 4,8 процента.
“Промышленное производство в первом квартале обвалилось на 5,1 процента”, – сказал Шмыгаль.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 27549 13
В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины8 ч. назад - 581 6
Буславец сообщила, будут ли менять тарифы на э/э для населения6 ч. назад - 1868 3
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеВчера, 18:24 - 2674 3
Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)Вчера, 19:00 - 3329 2
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 27549 13
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходыВчера, 16:05 - 5011
Прогноз J.P. Morgan: курс гривны ослабнет, а ВВП снизится на 5,1%4 ч. назад - 3752
Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)Вчера, 19:00 - 3329 2
Президент назвал условия для выезда заробитчан за границу5 ч. назад - 3209
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)5 ч. назад - 165
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2503 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1296 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4790 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 3141 8