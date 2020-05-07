Гречка и фрукты: какие продукты больше всего подорожали в апреле

Инфляция на потребительском рынке в апреле 2020 года (по сравнению с мартом) составила 0,8%, с начала года – 1,5%.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,4%, с начала года – 1,4%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%.

По сравнению с мартом, в апреле больше всего подорожали:

гречневые крупы – на 18,0%;

фрукты – 12,8%;

яйца – 9,4%;

сахар – 4,8%;

овощи – 4,3%.

При этом за год больше всего подешевели такие продукты:

яйца – -23,6%;

овощи – -15,2%;

масло подсолнечное – -1,8.



Инфографика: Госстат

Также в Госстате отметили снижение цен на топливо (-9,6 по сравнению с январем-апрелем 2019), природный газ (-34,5), отопление и горячую воду (-5,9).

Одежда и обувь снизились в цене на 3% и 4,7% соответственно.

Справка Finance.ua:

В Минэкономики заявили, что ожидают ускорения инфляции из-за девальвации гривны и кризисных процессов из-за пандемии коронавируса.

В Нацбанке заявили, что ослабление гривны влияет на инфляцию больше, чем рост национальной валюты.

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