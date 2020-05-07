Средняя цена импорта Украиной газа в апреле снизилась на 20% - Минэкономики

Украинские предприятия в апреле импортировали газ по средней цене $122,55 (3,3 тыс. грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщается – на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Цена импорта газа за прошлый месяц на 20,2% ниже цены марта 2020 года в долларовом эквиваленте, когда она составляла $153,65 (4,16 тыс. грн).

По данным Оператора ГТС Украины, за первые четыре месяца 2020 года импорт газа возрос на 59%, или на 1,5 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3,9 млрд кубометров.

Со стороны Словакии за четыре месяца поступило 2,4 млрд кубометров газа (в 1,9 раза больше, чем в январе-апреле 2019-го), Венгрии — 0,9 млрд кубометров (+26%), Польши – 0,6 млрд кубометров (+28%). При этом со стороны Польши 0,38 млрд кубометров газа импортированы «виртуальным реверсом».

В апреле 2020 года импорт составил 1,131 млрд кубометров газа, что на 29% (на 0,255 млрд кубометров) больше, чем в апреле 2019-го.