Через Telegram слили личные данные миллионов украинцев, СБУ завела дело

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Служба безопасности Украины начала расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Федоров отметил, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных.
“Сразу активно начали распространять фейк, что эта информация связана с работой приложения “Дія”. Это невозможно даже теоретически”, – заявил Федоров.
По его словам, “Дія” не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. При этом количество информации, которая доступна в указанном боте, в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение.
Он также отметил, что из Telegram в сеть сливаются базы данных “ПриватБанка” (до национализации), а также социальных сетей ВКонтакте и Linkedin.
“Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия в отношении работы Telegram-бота и доступных в нем персональных данных”, – добавил Федоров.
Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины рекомендуют продлить запрет на российские соцсети. Этот запрет действует с весны 2017 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 21662 8
СМИ: открытие магазина IKEA в Киеве отложили, но обещают вскоре запустить онлайн-продажи (обновлено)07.05.2020, 15:03 - 2091 6
В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины4 ч. назад - 379 5
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 3298 4
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеВчера, 18:24 - 2198 3
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 21662 8
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходыВчера, 16:05 - 4151
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 3298 4
СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)Вчера, 14:03 - 2771 2
Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)Вчера, 19:00 - 2737 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)2 ч. назад - 96
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2400 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1276 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4629 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 3047 8