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Через Telegram слили личные данные миллионов украинцев, СБУ завела дело

Через Telegram слили личные данные миллионов украинцев, СБУ завела дело

Служба безопасности Украины начала расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров отметил, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных.

“Сразу активно начали распространять фейк, что эта информация связана с работой приложения “Дія”. Это невозможно даже теоретически”, – заявил Федоров.

По его словам, “Дія” не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. При этом количество информации, которая доступна в указанном боте, в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение.

Он также отметил, что из Telegram в сеть сливаются базы данных “ПриватБанка” (до национализации), а также социальных сетей ВКонтакте и Linkedin.

“Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия в отношении работы Telegram-бота и доступных в нем персональных данных”, – добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины рекомендуют продлить запрет на российские соцсети. Этот запрет действует с весны 2017 года.

По материалам РБК-Украина
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