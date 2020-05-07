Через Telegram слили личные данные миллионов украинцев, СБУ завела дело

Служба безопасности Украины начала расследование по факту слива персональных данных миллионов украинцев через Telegram-бот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Федоров отметил, что в Telegram начал работу бот, который работает с большими объемами персональных данных.

“Сразу активно начали распространять фейк, что эта информация связана с работой приложения “Дія”. Это невозможно даже теоретически”, – заявил Федоров.

По его словам, “Дія” не имеет базы данных и не накапливает такую ​​информацию. При этом количество информации, которая доступна в указанном боте, в десятки раз превышает ту, с которой работает приложение.

Он также отметил, что из Telegram в сеть сливаются базы данных “ПриватБанка” (до национализации), а также социальных сетей ВКонтакте и Linkedin.

“Службой безопасности Украины начаты соответствующие следственные действия в отношении работы Telegram-бота и доступных в нем персональных данных”, – добавил Федоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховной Раде Украины рекомендуют продлить запрет на российские соцсети. Этот запрет действует с весны 2017 года.