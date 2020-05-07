НКЦБФР сделала предупреждение инвесторам проекта B2B Jewelry

НКЦБФР 8 мая сообщила, что в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов (скам-проекты), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход, выявила проект B2B Jewelry, который имеет признаки сомнительного и может иметь целью незаконное завладение средствами инвесторов.

«Данный проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты выдавшего его лица. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица, следовательно, отсутствуют четко определенные ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry производятся в наличной форме, что препятствует установлению связей с реальными бенефициарами проекта», – сообщили в комиссии.

НКЦБФР видит в действиях проекта B2B Jewelry грубое нарушение требований действующего законодательства Украины.

«Подарочные сертификаты B2B Jewelry носят признаки облигаций – долговых ценных бумаг, поскольку удостоверяют внесение их первыми владельцами средств, определяют отношения займа между владельцем такого сертификата и его эмитентом в лице B2B Jewelry, и могут служить подтверждением обязательства эмитента вернуть владельцу сертификата его номинальную стоимость в предусмотренный сертификатом срок и выплатить заранее определенный в нем инвестиционный доход. Эмитент в лице B2B Jewelry должен обратиться в НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала продаж таких бумаг инвесторам, но на сегодня этого сделано не было», – отметил регулятор.

Комиссия напомнила, что соответствующую деятельность по привлечению средств населения и выплате процентов прибыли в соответствии с законодательством Украины могут осуществлять исключительно банки и финансовые компании, зарегистрированные на территории Украины и имеющие соответствующие лицензии.

После введения на территории Украины карантинных ограничений, согласно информации из общедоступных источников, проект B2B Jewelry остановил выплаты по реализованным подарочным сертификатам и начал предлагать инвестировать средства в цифровые активы – «токены B2BT», которые, по мнению НКЦБФР, несут те же угрозы потери средств инвесторами, что и сомнительные подарочные сертификаты проекта.

НКЦБФР уже сообщила в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проектаB2B Jewelry и его социальной опасности.

«В связи с отсутствием идентификации и соответствующих полномочий по установлению такой идентификации, НКЦБФР не может применить административные меры надлежащего реагирования по B2B Jewelry. Комиссия отмечает, что инвестирование в указанный проект создает значительные риски потери инвестированных средств для инвесторов. Призываем граждан быть осмотрительными и тщательно оценивать риски перед тем, как инвестировать свои средства! Обо всех случаях невыполнения обязательств проектом B2B Jewelry просим сообщать на электронный ящик office@nssmc.gov.ua», – сообщили в комиссии.