Межбанк: на валютном рынке отразится ослабление карантина

Вторник пройдет достаточно динамично на валютном рынке после трех выходных.

С одной стороны — вырастет активность большинства клиентов (как тех , кто работал во время карантина), так и тех , кто после послаблений с 11 мая – вернется к трудовой деятельности хотя бы в усеченном масштабе. И хотя эти послабления в основном коснутся лишь внутреннего рынка – опосредованно это повлияет на весь бизнес в стране. Те же парихмахерские или другие объекты быта станут больше потреблять импортных товаров, что отразится на их закупках импортерами. Так произойдет и со всеми другими бизнесами, получившими послабления с 11 мая. Это произойдет не за один день – но на валютном рынке начнет отражаться.

С другой стороны – будет зачислена валютная выручка за нерабочий в Украине понедельник 11 мая (Европа и США работали) и это добавит предложение валюты на межбанке. Кроме этого, сегодня состоится аукцион Минфина по продаже гривневых ОВГЗ на 77 и 196 дней. Последние результаты подобных размещений были достаточно хорошими для чиновников и они надеются, что и сегодня часть иностранцев поучаствует в покупках этих бумаг. Если это произойдет – на межбанк сегодня и завтра могут выйти дополнительные средства в валюте от тех нерезидентов, кто купит украинские облигации. Мы не рассчитываем на большие объемы таких иностранных вливаний, но они будут.

Все это пока работает на гривну, а против нацвалюты может сработать один существенный фактор – выходы крупных игроков с покупкой валюты под финансирование своих внешних обязательств и торговых контрактов. На нашем достаточно малообъемном рынке – выход с покупкой даже $50-60 млн – способен существенно разворачивать курс на торгах.

По нашим прогнозам коридор по доллару 12 мая на межбанке будет находиться в пределах 26,70-27,05 гривен, а объемы операций составят до $230 млн при совершении до 660 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,81 / 26,84

евро – 29,02 / 29,05

российский рубль – 0,3660 / 0,3665

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua