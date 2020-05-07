Карантин в Украине продлят: когда заработает метро

После 22 мая в Украине точно продлят карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса. Метро и междугородный транспорт вероятно откроют к середине лета.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая.

«Сегодня карантин действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен», – отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что на нынешнем этапе сложно прогнозировать, когда в стране возобновят городское и междугороднее транспортное сообщение, однако он надеется, что это удастся сделать раньше середины лета.

«Мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но у нас все еще не было ни одного дня, когда количество выздоровевших превышало или было равно количеству больных. Этот этап очень важен. Переломный», – отметил Шмыгаль.

«Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона человек каждый день собираются в вагонах – довольно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания», – отметил он.

Отметим, Украина, как и планировалось, будет выходить из карантина в 5 этапов. Транспорт должен возобновить работу только на 3-м этапе. Однако дат начала этих этапов пока нет, все зависит от эпидемической ситуации в стране.