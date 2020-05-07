Карантин в Украине продлят: когда заработает метро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
После 22 мая в Украине точно продлят карантин, введенный в связи с эпидемией коронавируса. Метро и междугородный транспорт вероятно откроют к середине лета.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 12 мая.
«Сегодня карантин действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен», – отметил Шмыгаль.
Премьер добавил, что на нынешнем этапе сложно прогнозировать, когда в стране возобновят городское и междугороднее транспортное сообщение, однако он надеется, что это удастся сделать раньше середины лета.
«Мы находимся на пике заболеваемости. Мы идем достаточно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но у нас все еще не было ни одного дня, когда количество выздоровевших превышало или было равно количеству больных. Этот этап очень важен. Переломный», – отметил Шмыгаль.
«Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона человек каждый день собираются в вагонах – довольно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания», – отметил он.
Отметим, Украина, как и планировалось, будет выходить из карантина в 5 этапов. Транспорт должен возобновить работу только на 3-м этапе. Однако дат начала этих этапов пока нет, все зависит от эпидемической ситуации в стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 21662 8
СМИ: открытие магазина IKEA в Киеве отложили, но обещают вскоре запустить онлайн-продажи (обновлено)07.05.2020, 15:03 - 2091 6
В апреле почти вдвое увеличился импорт свинины4 ч. назад - 379 5
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 3298 4
В МИД рассказали, когда частично восстановят международное авиасообщениеВчера, 18:24 - 2198 3
Физлицо сдает недвижимость в аренду: следует ли ему регистрироваться ФЛПВчера, 20:19 - 21662 8
В НАПК рассказали, нужно ли декларировать полученные через ФЛП доходыВчера, 16:05 - 4151
Как изменение курса доллара влияет на цены в Украине: объяснение НБУВчера, 12:08 - 3298 4
СМИ подсчитали стоимость квартир в новостройках Киева в период карантина (инфографика)Вчера, 14:03 - 2771 2
Как украинцы экономят деньги и на что их тратят (опрос)Вчера, 19:00 - 2737 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)2 ч. назад - 101
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 2408 1
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1277 2
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратов06.05.2020, 10:13 - 4638 3
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 3056 8