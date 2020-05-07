Украинцы стали чаще интересоваться работой за границей - Нацбанк

В Нацбанке зафиксировали оживление трудовой активности украинцев в период конца апреля-начала мая.

Об этом свидетельствует опубликованный Экономический отчет недели от НБУ.

В частности, отмечается, что население снова активизировало поиски работы за рубежом, что зафиксировал индекс миграционных настроений.

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“Оживилась и активность населения, в том числе на рынке труда – увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом”, – говорится в отчете.



Инфографика: НБУ

У регулятора зафиксировали, что почти во всех отраслях увеличилось количество новых резюме в течение последних двух недель. Также выросло количество новых вакансий, хотя и незначительно. После длительного падения в начале карантина активизировался и интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.

“Вместе с тем в целом экономическая активность оставалась слабой, о чем свидетельствовали углубление падения спроса и объемов производства э/э, в целом негативные ожидания предприятий по занятости, а также низкий уровень количества новых вакансий”, – подытожили в НБУ.

Справка Finance.ua:

В Украине за период карантина, то есть с 12 марта, зарегистрировано 166 твсяч новых безработных.

В случае продления карантина до конца лета, в некоторых сферах деятельности ожидается дальнейшее существенное сокращение персонала. Больше всего это касается сферы строительства, гостиничного бизнеса, креативных и образовательных индустрий.

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