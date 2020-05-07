Украинцы стали чаще интересоваться работой за границей - Нацбанк

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В Нацбанке зафиксировали оживление трудовой активности украинцев в период конца апреля-начала мая.
Об этом свидетельствует опубликованный Экономический отчет недели от НБУ.
В частности, отмечается, что население снова активизировало поиски работы за рубежом, что зафиксировал индекс миграционных настроений.
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“Оживилась и активность населения, в том числе на рынке труда – увеличилось количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом”, – говорится в отчете.
Инфографика: НБУ
У регулятора зафиксировали, что почти во всех отраслях увеличилось количество новых резюме в течение последних двух недель. Также выросло количество новых вакансий, хотя и незначительно. После длительного падения в начале карантина активизировался и интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.
“Вместе с тем в целом экономическая активность оставалась слабой, о чем свидетельствовали углубление падения спроса и объемов производства э/э, в целом негативные ожидания предприятий по занятости, а также низкий уровень количества новых вакансий”, – подытожили в НБУ.
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