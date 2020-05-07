Минцифры хочет создать свободную экономическую зону для IT-компаний

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Министерство цифровой трансформации планирует создать свободную экономическую зону для технологических компаний “Diia City”.
Об этом сообщила пресс-служба портала “Дія” в своем Telegram-канале.
Что такое Diia City – цифровой город внутри страны.
“Четыре месяца мы работаем над свободной экономической зоной для креативного бизнеса”, – говорится в сообщении.
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Diia City будет включать следующие компоненты: инвестиционное законодательство, специальные условия валютного регулирования, сервис для внедрения международных стандартов учета, наблюдательный совет по резидентам, упрощенное государственное регулирование, специальная процедура проверок и обысков, специальный налоговый режим (основная ставка налога в зоне – 10% налог на труд – 10%, ввозная пошлина на оборудование для исследований и развития – 0%), современное образование и Офис обслуживания резидентов экономической зоны при Государственной налоговой службе.
Кто может стать резидентами Diia City – украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.
Что планируют. Diia City должна охватить следующие сферы:
Что это даст. Создание свободной экономической зоны позволит к 2025 году создать почти полмиллиона новых рабочих мест.
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