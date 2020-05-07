Минцифры хочет создать свободную экономическую зону для IT-компаний

Министерство цифровой трансформации планирует создать свободную экономическую зону для технологических компаний “Diia City”.

Об этом сообщила пресс-служба портала “Дія” в своем Telegram-канале.

Что такое Diia City – цифровой город внутри страны.

“Четыре месяца мы работаем над свободной экономической зоной для креативного бизнеса”, – говорится в сообщении.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Diia City будет включать следующие компоненты: инвестиционное законодательство, специальные условия валютного регулирования, сервис для внедрения международных стандартов учета, наблюдательный совет по резидентам, упрощенное государственное регулирование, специальная процедура проверок и обысков, специальный налоговый режим (основная ставка налога в зоне – 10% налог на труд – 10%, ввозная пошлина на оборудование для исследований и развития – 0%), современное образование и Офис обслуживания резидентов экономической зоны при Государственной налоговой службе.

Кто может стать резидентами Diia City – украинские и международные IT-компании, высокотехнологичный бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Что планируют. Diia City должна охватить следующие сферы:

AgroTech; искусственный интеллект; облачные технологии;

беспилотники; авиационные и космические технологии;

финтех;

медицинские нейросети; реклама, маркетинг

торговые площадки; “Интернет вещей” блокчейн;

аутсорсинг; анимация, графика, видео; киберспорт.

Что это даст. Создание свободной экономической зоны позволит к 2025 году создать почти полмиллиона новых рабочих мест.

Справка Finance.ua:

В ближайшее время Минцифры должно реализовать в “Дії” автогражданку и цифровой код налогоплательщика. Также появится возможность наложения электронной подписи через SmartID. Скачать Дію можно по ссылке.

Проверить достоверность цифрового паспорта в приложении «Дія».

Что делать, если на портале “Дія” не отображается ваш земельный участок.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr