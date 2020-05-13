Самые перспективные индустрии, которые могут выиграть от коронакризиса

Пандемия коронавируса ускорила экономический кризис и заставила бизнес пересмотреть планы на цифровую трансформацию. По данным Mordor Intelligence за 2019 год, наибольший спрос на IТ-услуги ожидался в автомобильной отрасли. Но в условиях пандемии автомобильная промышленность вошла в число сфер, которые наиболее пострадают от карантина. В этот же список попали туризм, авиация и пассажирские перевозки, а также традиционная розничная торговля.

В то же время в условиях карантина значительно выросли сферы, которые предоставляют услуги онлайн. Это – медиа (ОТТ-платформы, видеоконференции), телеком, онлайн-обучение, киберспорт, медицинские разработки (телемедицина, биометрия), финансы, е-commerce. По результатам исследования GlobalLogic, наибольший спрос на IT-услуги ожидается в сферах телеком, медиа и здравоохранения.

По данным сайта DOU, количество вакансий для IT-специалистов упало почти в два раза с февраля по апрель 2020 года. При этом IT-отрасль в Украине остается в топ-10 индустрий по количеству открытых позиций, свидетельствуют данные сайта для поиска работы HeadHunter. Поскольку наибольший спрос на IТ-услуги будет наблюдаться в сферах телекоммуникаций, медиа и здравоохранения, особенно востребованными будут специалисты с релевантными знаниями и опытом в этих отраслях.

Статистика свидетельствует, что за последние два года на 26% реже стали использовать язык программирования Java в проектах. Одним из перспективных считается Python, поскольку на нем создаются решения, связанные с автоматизацией процессов тестирования программного обеспечения.

Спрос на Frontend остается стабильным и не растет вместе с рынком. А вот потребность в разработчиках встроенных систем (embedded) увеличивается. За год с 2018 по 2019 количество открытых позиций выросло на 9%. Рынок мобильных приложений также растет в среднем на 20-25% каждый год.