Самые перспективные индустрии, которые могут выиграть от коронакризиса

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пандемия коронавируса ускорила экономический кризис и заставила бизнес пересмотреть планы на цифровую трансформацию. По данным Mordor Intelligence за 2019 год, наибольший спрос на IТ-услуги ожидался в автомобильной отрасли. Но в условиях пандемии автомобильная промышленность вошла в число сфер, которые наиболее пострадают от карантина. В этот же список попали туризм, авиация и пассажирские перевозки, а также традиционная розничная торговля.
В то же время в условиях карантина значительно выросли сферы, которые предоставляют услуги онлайн. Это – медиа (ОТТ-платформы, видеоконференции), телеком, онлайн-обучение, киберспорт, медицинские разработки (телемедицина, биометрия), финансы, е-commerce. По результатам исследования GlobalLogic, наибольший спрос на IT-услуги ожидается в сферах телеком, медиа и здравоохранения.
По данным сайта DOU, количество вакансий для IT-специалистов упало почти в два раза с февраля по апрель 2020 года. При этом IT-отрасль в Украине остается в топ-10 индустрий по количеству открытых позиций, свидетельствуют данные сайта для поиска работы HeadHunter. Поскольку наибольший спрос на IТ-услуги будет наблюдаться в сферах телекоммуникаций, медиа и здравоохранения, особенно востребованными будут специалисты с релевантными знаниями и опытом в этих отраслях.
Статистика свидетельствует, что за последние два года на 26% реже стали использовать язык программирования Java в проектах. Одним из перспективных считается Python, поскольку на нем создаются решения, связанные с автоматизацией процессов тестирования программного обеспечения.
Спрос на Frontend остается стабильным и не растет вместе с рынком. А вот потребность в разработчиках встроенных систем (embedded) увеличивается. За год с 2018 по 2019 количество открытых позиций выросло на 9%. Рынок мобильных приложений также растет в среднем на 20-25% каждый год.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 62097 12
МВФ подсчитал, сколько золота накопили разные страныВчера, 11:11 - 6540 4
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)5 ч. назад - 2093 2
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответВчера, 17:10 - 2713 2
В Украине существенно увеличилась денежная массаВчера, 12:43 - 1307 1
Украинцы обязаны заполнить декларации и уплатить налоги до конца маяВчера, 13:10 - 62097 12
Каких заробитчан ждут за рубежом - кадровик озвучила профессии и размер зарплатВчера, 16:33 - 7784 1
Как изменятся цены на авто после карантина - эксперт дал ответВчера, 17:10 - 2713 2
Китай обновил Chery Tiggo (фото)Вчера, 23:20 - 2381
Макроэкономический прогноз по Украине и курс доллара 2020-2023 - Capital Times (инфографика)5 ч. назад - 2093 2
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)Позавчера, 12:10 - 531
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 1219 2
Mercedes представил автономный шоу-кар Vision Avtr - машина-рептилия (видео)12.05.2020, 10:30 - 825
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail Online07.05.2020, 11:15 - 4117 2
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)06.05.2020, 14:10 - 1911 3