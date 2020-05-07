Швеция одобрила прохождение через свою зону газопровода Baltic Pipe

Швеция одобрила прохождение магистрали газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу через исключительную экономическую зону королевства.

Протяженность шведского участка составляет 85 км. Общая протяженность морской магистрали – 275 км.

Напоминаем, президент Польши Дуда объявил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию.

Ранее полный набор разрешений был получен в Дании и Польше. Строить газопровод будет итальянский подрядчик Saipem. Проект профинансировала Еврокомиссия на 266,8 млн евро.

Газопровод сможет транспортировать 10 млрд куб. м природного газа в год в Польшу и 3 млрд куб. м – из Польши в Данию.

Польская газовая компания PGNiG уже участвует в 31 лицензии на норвежском шельфе. Доказанные запасы PGNiG на норвежском шельфе составляют 200 млн баррелей нефтяного эквивалента.