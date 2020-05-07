"Ольвия" станет первым концессионным портом в Украине

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Специализированный морской порт “Ольвия”, находящийся в Николаеве, станет первым концессионным портом в Украине.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, осмотрев мощности предприятия в ходе рабочей поездки в Николаевскую область 8 мая, информирует пресс-служба министерства.
“Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах “Ольвия” и Херсона. В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. “Ольвия” – наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем последующие. В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора – катарскую компании QTerminals. Она инвестирует 3,4 млрд грн в развитие порта, что положительно скажется не только на инфраструктуре Николаева, но и, без преувеличения, всей страны”, – сказал Криклий.
По его словам, планируется, что концессионные договоры портов Херсонского и “Ольвия” будут заключены в один день.
Криклий отметил, что в настоящее время мощности украинских портов используются только наполовину, поэтому их необходимо модернизировать.
“Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранение рабочих мест в течение 5 лет”, – добавил Криклий.
Вместе с председателем Николаевской ОГА Александром Стадником министр осмотрел производственно-перегрузочный терминал компании Bunge, который находится на территории порта “Ольвия”.
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