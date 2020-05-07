Во время карантина работали около 80% предприятий, - Шмыгаль

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Во время карантина в Украине работали около 80% предприятий, а наиболее пострадали шесть отраслей экономики.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире “Завтрака с 1+1”.
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Шмыгаль отметил, что были закрыты именно те отрасли, в которых наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса.
“Что касается экономического коллапса. Мы же не закрывали всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыты были только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами”, – отметил Шмыгаль.
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