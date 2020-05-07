Тарифы и надежность: по каким критериям украинцы выбирают банки

Украинцы со средними доходами при выборе банков для открытия различных типов продуктов (кредита, депозита или банковской карты) чаще руководствуются шириной сети, наличием дистанционного банкинга и западным происхождением капитала.

Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.

Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan,

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У аудитории Mass Affluent (люди, чьи доходы выше средних – ред.) эти показатели отличаются:

если хотят положить депозит, обращают внимание на: тарифы, надежность банка и его ответственность перед клиентами;

для выбора карты: стабильный банк, хорошие тарифы, возможность доступа к счету и осуществления операций через интернет-банкинг;

при выборе кредита: тарифы, надежность банка, простые и понятные его продукты.

Справка Finance.ua:

По данным НБУ , украинцы за прошедший год стали больше доверять банкам, поэтому гривневые и валютные вклады существенно возросли.