Тарифы и надежность: по каким критериям украинцы выбирают банки

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Украинцы со средними доходами при выборе банков для открытия различных типов продуктов (кредита, депозита или банковской карты) чаще руководствуются шириной сети, наличием дистанционного банкинга и западным происхождением капитала.
Об этом рассказала руководитель исследований в области финансов и розничной торговли CBR Лидия Кулыба на вебинаре “FinUpdate. Выпуск 4: E-commerce сегодня и каким он будет завтра”.
Отметим, во время вебинара зрители не только узнавали полезную информацию. 11 слушателей получили возможность выиграть подарки и сертификаты от партнеров – Eldorado, Lamoda, Foodex24, Vepryk, AquaMelan,
Sotto Voce Beauty.
У аудитории Mass Affluent (люди, чьи доходы выше средних – ред.) эти показатели отличаются:
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