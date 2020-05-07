Как проверить подлинность цифрового паспорта в приложении «Дія»

Для проверки подлинности паспорта необходимо сверить дату и время последнего обновления приложения, которые отображаются под электронным документом, с текущими.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Если дата и время не совпадают, существует вероятность, что документ поддельный. В таком случае проверить достоверность документа можно с помощью сканирования QR-кода. QR-код действует в течение трех минут, и подделать его невозможно.

“Скриншотом цифрового паспорта воспользоваться не получится: согласно соответствующему постановлению, цифровые документы действительны только в приложении Дія”, – отмечают в ведомстве.

Безопасность в “Дії”:

в случае, если телефон попадет в руки мошенников, в “Дії” на приложение устанавливается специальный код-пароль – его нельзя никому сообщать;

также можно разрешить использование технологии идентификации по отпечатку пальца TouchID при входе в приложение.

Справка Finance.ua:

В ближайшее время Минцифры должен реализовать в “Дії” автогражданку и цифровой код налогоплательщика. Также появится возможность наложения электронной подписи через SmartID.