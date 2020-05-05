Как изменился рынок труда в агроотрасли и промышленности за время карантина (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Подавляющее большинство агропромышленных компаний не чувствуют кризиса, в то же время кризис затронул промышленные и производственные компании.
Об этом свидетельствуют данные опроса агропредприятий robota.ua.
Как свидетельствуют результаты, сохранить стабильность удалось более чем 70% опрошенных агробизнесов, и менее трети респондентов охарактеризовали ситуацию как «тревожную». Большинство крупных и средних агропредприятий не испытывают кризис – 87,5% и 85,7% соответственно указали, что у них все как всегда. Компаниям поменьше (со штатом 20-50 сотрудников) труднее – только 60% из них указали, что у них все стабильно.
Подавляющее большинство агро-работодателей сохранит персонал. В других или уже произошли, или запланированы сокращения персонала, в основном – до 10-20%.
Финансовые ожидания:
Более 77% компаний в области промышленности и производства в Украине испытывают кризис. Объемы и продаже большинства промышленников и производителей ухудшились. На это указали 44,1% и 23,4% опрошенных предприятий соответственно. Удержать объемы на «докарантинном» уровне удалось 15,9% компаний, продажи – только 2,8%. У немногих дела пошли еще лучше.
Почти 65% промышленников и производителей полностью остановили набор. Сохранить открытые вакансии удалось лишь 14,6% респондентов, открыть новые – 6%. Часть вакансий, по отзывам компаний, потеряла актуальность (некоторые или большинство). Открыть новые вакансии удалось компаниям в деревообрабатывающей промышленности/производстве мебели, производстве стройматериалов/инструмента, машиностроении, химпроме.
Финансовые ожидания:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 8083 23
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 14843 14
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле11 ч. назад - 5568 10
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)10 ч. назад - 3878 7
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ10 ч. назад - 1554 6
Старые кварталы перестроят: как будут отселять несогласных жильцовВчера, 20:04 - 14843 14
Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имуществоВчера, 21:00 - 8083 23
"Кризис в украинском ИТ наступил": Рынок труда в апреле11 ч. назад - 5568 10
Кабмин обнародовал постановление об ослаблении карантина (инфографика)10 ч. назад - 3878 7
Саакашвили получил должность: Зеленский подписал указ10 ч. назад - 1554 6
В Италии создали вакцину от коронавируса, - Mail OnlineВчера, 11:15 - 973
Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль (фото, видео)Позавчера, 14:10 - 824 1
Ученые заявили о прорыве в лечении COVID-19: никаких препаратовПозавчера, 10:13 - 2216 1
Ученые обнаружили связь смертности от коронавируса с дефицитом витамина D05.05.2020, 10:10 - 1911 4
В Украине разрабатывают инновационный электрогрузовик (фото)01.05.2020, 15:10 - 1720 2