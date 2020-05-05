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Как изменился рынок труда в агроотрасли и промышленности за время карантина (инфографика)

Как изменился рынок труда в агроотрасли и промышленности за время карантина (инфографика)

Подавляющее большинство агропромышленных компаний не чувствуют кризиса, в то же время кризис затронул промышленные и производственные компании.

Об этом свидетельствуют данные опроса агропредприятий robota.ua.

Как свидетельствуют результаты, сохранить стабильность удалось более чем 70% опрошенных агробизнесов, и менее трети респондентов охарактеризовали ситуацию как «тревожную». Большинство крупных и средних агропредприятий не испытывают кризис – 87,5% и 85,7% соответственно указали, что у них все как всегда. Компаниям поменьше (со штатом 20-50 сотрудников) труднее – только 60% из них указали, что у них все стабильно.

Подавляющее большинство агро-работодателей сохранит персонал. В других или уже произошли, или запланированы сокращения персонала, в основном – до 10-20%.

Финансовые ожидания:

  • большинство соискателей в агропроме сохранили финансовые ожидания;
  • одновременно каждый пятый кандидат, по наблюдениям работодателей, готов согласиться на меньшую зарплату;
  • отдельные компании отметили, что соскатели увеличили ожидания.

Более 77% компаний в области промышленности и производства в Украине испытывают кризис. Объемы и продаже большинства промышленников и производителей ухудшились. На это указали 44,1% и 23,4% опрошенных предприятий соответственно. Удержать объемы на «докарантинном» уровне удалось 15,9% компаний, продажи – только 2,8%. У немногих дела пошли еще лучше.

Почти 65% промышленников и производителей полностью остановили набор. Сохранить открытые вакансии удалось лишь 14,6% респондентов, открыть новые – 6%. Часть вакансий, по отзывам компаний, потеряла актуальность (некоторые или большинство). Открыть новые вакансии удалось компаниям в деревообрабатывающей промышленности/производстве мебели, производстве стройматериалов/инструмента, машиностроении, химпроме.

Финансовые ожидания:

  • большинство работодателей, которые продолжают аренду, сохранили «докарантинные» зарплаты;
  • в целом – это треть опрошенных, следовательно, примерно такой объем соискателей могут рассчитывать на «докризисный» уровень оплаты;
  • 4,8% были вынуждены уменьшить суммы в вакансиях.

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По материалам Finance.UA
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