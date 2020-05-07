Владислав Деменко: учет в МСФО (IFRS) 16 льгот по аренде, связанных с карантином

Негативное влияние карантина, вызванного пандемией COVID-19, необратимо коснется арендных платежей. В связи с этим, Совет по международным стандартам финансовой отчетности опубликовал разъяснения о применение МСФО (IFRS) 16 «Аренда» в свете неопределенности ситуации с коронавирусом.

И хотя стандарт IFRS 16 в своем нынешнем варианте оговаривает изменения в арендных платежах, определение последующего учета в результате существенных изменений платежей требует профессионального суждения. Зависящего от многих факторов. Об этом поговорим в сегодняшней колонке.

Согласно рекомендациям Совета, применяя в сложившихся условиях IFRS 16, необходимо рассматривать любые изменения в арендных платежах одинаково, вне зависимости от их природы.

Стоит принимать во внимание все «уместные факты и обстоятельства», которые в соответствии с требованиями договора аренды могут быть отнесены к форс-мажорным обстоятельствам.

Итак, МСФО (IFRS) 16 «Аренда» предполагает, что арендные платежи могут быть изменены в течение срока аренды. Требуемый учет таких изменений включает применение суждения, и зависит от ряда факторов, в частности от того, были ли эти изменения частью первоначальных условий аренды. Так, изменения могут быть вызваны действиями правительства в ответ на пандемию covid-19. При учете изменений в арендных платежах арендодатель и арендатор вместе рассматривают договор аренды и любое применимое законодательство или нормативный акт.

Другими словами, при применении МСФО (IFRS) 16 организация рассматривает изменение арендных платежей одинаково, независимо от того, является ли это изменение результатом самого договора или, например, изменением применимого законодательства или нормативного акта.

Является ли изменение платежей изменением аренды?

МСФО (IFRS) 16 определяет модификацию аренды как изменение объема аренды или вознаграждения за аренду, которое не было частью первоначальных условий аренды.

Оценивая, произошло ли изменение в объеме аренды, нужно понять, были ли какие-либо изменения в праве пользования, переданном арендатору по договору.

Изменения в объеме аренды включают добавление или прекращение права на использование одного или нескольких базовых активов, а также продление или сокращение договорного срока аренды. При этом, арендный отпуск или снижение арендной платы само по себе не является изменением объема аренды.

Что касается возмещения за аренду, тут нужно учитывать общий эффект от любого изменения арендных платежей. Например, если арендатор не совершает арендные платежи в течение трех месяцев, арендные платежи за последующие периоды могут быть пропорционально увеличены. Это означает, что вознаграждение за аренду не изменилось.

Если же ни в объеме, ни в возмещении изменений не было, тогда и изменения аренды не происходит.

В случае, если изменения все же произошли, нужно выяснить, были ли эти изменения предусмотрены первоначальными условиями аренды. Для этого нужно применить пункт 2 МСФО (IFRS) 16 и оценить не только условия договора, но и все соответствующие факты и обстоятельства. Так, карантинные ограничения, введенные правительством, могут быть юридически истолкованы, как форс-мажорные обстоятельства, обозначенные в первоначальных условиях договора.

Исходя из этого, изменения в арендных платежах, возникающие в результате оговорок, являются частью первоначальных условий аренды, даже если их влияние (обусловлено таким событием, как пандемия COVID-19) ранее не предполагалось. В таком случае отсутствует изменение арендного договора для целей МСФО (IFRS) 16.

Частичное погашение обязательств по аренде и обесценение активов

Если изменение арендных платежей приводит к погашению части обязательства арендатора, указанной в договоре (например, арендатор юридически освобождается от своего обязательства по осуществлению специально определенных платежей), арендатор должен рассмотреть вопрос о том, могут ли требования о прекращении признания части обязательств по аренде быть удовлетворены с применением пункта 3.3.1 МСФО 9 «Финансовые инструменты».

И хотя на сегодня сложно обозначить конкретные последствия коронавируса, однако изменения в экономических условиях должны отражаться в макроэкономических сценариях, применяемых субъектами хозяйствования, и в показателях их существенности.

Если на данном этапе невозможно отразить влияние коронавируса в моделях, стоит воспользоваться постмодельными уточнениями или корректировками.

Кроме того, вследствие обстоятельств, которые приводят к уступкам арендной платы в результате пандемии COVID-19, активы могут быть обесценены. Например, потеря прибыли в течение периода, покрываемого концессией на аренду, может быть показателем обесценения соответствующего актива в форме права пользования.

Аналогичным образом, долгосрочные последствия пандемии могут повлиять на ожидаемые текущие экономические показатели активов в форме права пользования.

Особенности раскрытия информации

Арендаторы и арендодатели также должны применять требования к раскрытию информации, изложенные в МСФО (IFRS) 16 и других стандартах МСФО, таких как МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».

Например, МСФО (IFRS) 16 требует, чтобы как арендаторы, так и арендодатели раскрывали информацию, которая дает пользователям финансовой отчетности основу для оценки влияния аренды на их финансовое положение, финансовые результаты и потоки денежных средств.

Раскрываемой информации должно быть достаточно для того, чтобы пользователи финансовой отчетности могли понять влияние связанных с COVID-19 изменений в арендных платежах на финансовое положение и финансовые результаты предприятия (пункт 31 МСБУ 1).

Владислав Деменко, партнёр Kreston GCG